Aral nuovo presidente Viotti | focus su innovazione e digitale

Nelle ultime settimane si è ufficialmente insediato il nuovo presidente di Aral, incaricato di guidare l’azienda nel prossimo mandato. Tra gli obiettivi principali ci sono l’introduzione di innovazioni e lo sviluppo di strumenti digitali per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e seguita da un incontro con i rappresentanti locali.

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