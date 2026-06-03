Arenzano Country 2026 | torna la magia del Far West con musica spettacoli e animazione
Arenzano torna ad accendersi con la giornata dedicata al Far West, “Arenzano Country”, prevista nel 2026. La manifestazione include musica, spettacoli e animazione, riproponendo l’atmosfera tipica del West. Dopo il successo delle edizioni passate, l’evento si svolgerà con attività e intrattenimenti per tutta la famiglia. La giornata si svolgerà in un’area appositamente allestita, con spazi dedicati a performance e momenti di animazione.
Dopo il grande successo degli scorsi anni, torna “Arenzano Country”, una giornata interamente dedicata all’inconfondibile atmosfera del Far West. Appuntamento sabato 6 giugno in via Bocca e nelle piazze del Centro Storico di Arenzano.Per un’intera giornata il cuore della città si trasformerà in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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