Arenzano Country 2026 | torna la magia del Far West con musica spettacoli e animazione

Da genovatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arenzano torna ad accendersi con la giornata dedicata al Far West, “Arenzano Country”, prevista nel 2026. La manifestazione include musica, spettacoli e animazione, riproponendo l’atmosfera tipica del West. Dopo il successo delle edizioni passate, l’evento si svolgerà con attività e intrattenimenti per tutta la famiglia. La giornata si svolgerà in un’area appositamente allestita, con spazi dedicati a performance e momenti di animazione.

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Dopo il grande successo degli scorsi anni, torna “Arenzano Country”, una giornata interamente dedicata all’inconfondibile atmosfera del Far West. Appuntamento sabato 6 giugno in via Bocca e nelle piazze del Centro Storico di Arenzano.Per un’intera giornata il cuore della città si trasformerà in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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