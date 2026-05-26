Il Comune di Nocera Inferiore ha annunciato l'organizzazione di un evento che prevede spettacoli, musica dal vivo e attività di animazione. L'iniziativa si svolge con il contributo di un ente istituzionale. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e si rivolge a un pubblico di tutte le età. La durata e il programma dettagliato sono stati comunicati dall'amministrazione comunale.

Il Comune di Nocera Inferiore, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, promuove ‘Vivi Nocera’, l’evento in programma sabato 30 maggio 2026 che animerà il centro cittadino e le principali vie della città con musica dal vivo, spettacoli, animazione e iniziative dedicate allo shopping. A partire dalle ore 19:00 e fino a tarda notte, cittadini, famiglie e visitatori potranno vivere una serata all’insegna dell’intrattenimento e della valorizzazione del commercio locale, in un percorso diffuso che coinvolgerà numerose strade e piazze cittadine. Le attività interesseranno: Via Eugenio Siciliano, Via Fucilari, Piazza Amendola, Piazza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Vivi Nocera”: spettacoli, musica dal vivo e animazione

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