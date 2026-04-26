Torna la Sagra di Primavera a Sciarborasca con gastronomia musica e animazione per bambini
La Sagra di Primavera si riporta a Sciarborasca, organizzata dal team di volontari della Croce d’Oro. L’evento si terrà giovedì 30 aprile, a partire dalle 19, presso il Centro Civico P. La serata prevede momenti di gastronomia, musica e animazione dedicata ai bambini. La manifestazione si svolge presso la sede sociale della associazione nel quartiere.
Torna la grande Sagra di Primavera organizzata dal Team di Volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore 19 di giovedì 30 aprile presso la sede sociale a Sciarborasca nel Centro Civico P.Delussu (Cogoleto - Ge) proseguendo venerdì 1 e sabato 2 maggio.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Gustosa gastronomia, musica e animazione per bambini: a Savignano si celebra la tradizione della 'Ligaza'Al quartiere San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubucone torna la 17esima edizione della tradizione della ligaza.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Sciarborasca si prepara a quattro giorni di festa: torna la Sagra di Primavera della Croce d’Oro -; Festa di primavera e sagra dell'asparago selvatico; Dal 30 aprile al 3 maggio torna la sagra di Primavera a Sciarborasca; Festa di Primavera 2026 a Valsanzibio.
Torna la grande Sagra di Primavera organizzata dalla Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di CogoletoTorna la grande sagra di maggio organizzata dal Team di Volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore 19 di giovedì 30 aprile presso la sede sociale a Sciarb ... lavocedigenova.it
Sagra di Primavera 2026 a Sciarborasca: musica, stand gastronomici e solidarietàDa giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio torna la Sagra di Primavera della Croce d'oro di Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto ... mentelocale.it
Festa di Primavera e Sagra dell'Asparago Selvatico a Santopadre. Alcuni scatti della giornata che si è tenuta domenica scorsa. Ancora un grazie di cuore a tutti - facebook.com facebook