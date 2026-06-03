Archeologia e territorio | incontro al Centro civico di Vigolzone

Venerdì 5 giugno alle 17 si terrà una conferenza al Centro civico di Vigolzone, in via Castignoli 2. La discussione si concentrerà sull’archeologia del paesaggio, analizzando testi antichi, fonti archeologiche, toponomastica e tecniche di indagine territoriale. L’evento si svolge nella sala conferenze e coinvolge esperti che presenteranno metodi e strumenti per studiare il territorio attraverso l’archeologia e le fonti storiche.

Venerdì 5 giugno alle ore 17 alla Sala conferenze del Centro civico di Vigolzone (via Castignoli, 2) conferenza sul tema: Archeologia del paesaggio, Analisi dei testi antichi, Fonti archeologiche, Toponomastica, Tecniche di indagine dei territori.Relatore: Alvise Marelli dell'Università Cà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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