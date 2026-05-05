Approfondimento ornitologico al centro civico di Vigolzone

Sabato 2 maggio, nel centro civico di Vigolzone, si è svolta una conferenza di ornitologia dedicata alla Valnure. L’evento si è tenuto nella sala conferenze del centro e ha visto la partecipazione di un esperto che ha illustrato le caratteristiche delle specie locali. Durante l’incontro sono state anche esposte illustrazioni naturalistiche realizzate dall’artista Andrea Ambrogio, che ha presentato alcune sue opere.

Sabato 2 maggio nella sala conferenze del Centro Civico di Vigolzone si è tenuta una conferenza di ornitologia legata alla Valnure e l’esposizione delle illustrazioni naturalistiche di Andrea Ambrogio. La conferenza è stata organizzata da “Culture per lo Sviluppo Locale” di Vigolzone, “Gruppo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Curtatone: ambiente e sicurezza al centro del ritorno civicoIl gruppo civico Curtatone in Comune annuncia il ritorno attivo nella scena politica locale per le consultazioni di maggio. Passione, gelosia e vendetta sul palco: al centro civico di Menfi va in scena "Cavalleria rusticana"Una delle storie più intense e tragiche della tradizione siciliana torna in scena a teatro.