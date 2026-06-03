La spiaggia si riempie di colori e forme mentre decine di aquiloni sorvolano il cielo, creando uno spettacolo vivace e movimentato. L’evento, chiamato ’Aquiloniamo’ e organizzato da un’agenzia di eventi, ha riscosso grande successo. Nonostante le condizioni meteorologiche variabili, la manifestazione si è svolta regolarmente, attirando appassionati di tutte le età. La prossima edizione è prevista nel 2027.

I capricci del meteo non rovinano la festa degli aquiloni. Grande successo per ’Aquiloniamo’, il format ideato e organizzato da Carmen Lisa Carella, titolare dell’agenzia Mylove eventi. I tre giorni di festa hanno preso il via domenica 31 maggio con il ’Mercatino a colori’, allestito sul lungomare centro. Ma il clou della festa è stato ieri, il 2 giugno, quando la spiaggia cittadina è stata presa d’assalto da appassionati e curiosi tutti con lo sguardo all’insù per ammirare le evoluzioni dei ’cervi volanti’ giganti che hanno colorato il litorale. Attivi anche laborativi creativi allestiti per l’occasione. "Domenica il mercatino è andato bene... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Aquiloniamo’ colora la spiaggia: tris nel 2027

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