LIVE Italia-Macedonia del Nord 3-0 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | Ekhator firma il tris!

Durante la partita delle qualificazioni europee under 21, l’Italia ha segnato tre gol contro la Macedonia del Nord, con l’ultimo firmato da Ekhator. Al 54° minuto, gli azzurrini hanno ottenuto una maggiore precisione nei passaggi, consentendo loro di controllare meglio il gioco e mantenere il vantaggio. La partita prosegue con l’Italia in possesso palla e in controllo del risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Arrivata la precisione per gli azzurrini che possono ora dominare tranquillamente il match. 52? Gooooooooooooool, Ekhator su assist di Dagasso, grande gol azzurro, Italia-Macedonia del Nord 3-0 U21. 50? Gooooooooooooooool, Lipani con una botta da fuori area, Italia-Macedonia del Nord 2-0 U21. 48? Dentro Kayode e fuori Favasuli nell’Italia. 46? Inizia il secondo tempo! 19.02 Primo tempo che si chiude con il vantaggio minimo per l’Italia, ma che avrebbe meritato di più dopo i due pali e varie occasioni non sfruttate davanti al portiere. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Macedonia del Nord 1-0 U21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Macedonia del Nord 3-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Ekhator firma il tris! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Baldini punta su Ekhator Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Altri aggiornamenti su LIVE Italia Macedonia del Nord 3 0... Temi più discussi: Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027. Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVENon solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Ma ... corrieredellosport.it LIVE Italia-Macedonia del Nord 3-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Ekhator firma il tris!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48' Dentro Kayode e fuori Favasuli nell'Italia. 46' Inizia il secondo tempo! 19.02 Primo tempo che si chiude con ... oasport.it Nel 2021 lo 0-0 di Belfast ci spediva ai playoff contro la Macedonia, oggi l’Italia ritrova l’Irlanda del Nord: a poco più di 4 anni di distanza dall'ultima sfida, è tempo di rivincita per gli Azzurri di Gattuso - facebook.com facebook UNDER 21 - Italia-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali ift.tt/KfIgYBD x.com