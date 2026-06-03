Apre il Giardino di Venere a Windsor | il significato della nuova area verde ex orto di Elisabetta II

Il Giardino di Venere a Windsor apre al pubblico dal 16 luglio al 13 settembre, dopo 18 mesi di lavori. La nuova area verde si trova nell’ex orto di Elisabetta II e ora è accessibile ai visitatori. La struttura è stata realizzata su richiesta del re, che ha seguito i lavori fino al completamento. La zona sarà aperta per due mesi e mezzo, offrendo l’opportunità di esplorare lo spazio rinnovato.

Dopo 18 mesi di lavori il giardino di Venere a Windsor voluto da re Carlo è stato ultimato: sarà visitabile dal 16 luglio al 13 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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