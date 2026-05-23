Perugia ha un' area verde nuova bellissima | inaugurato il Giardino degli Studenti Leonelli | Socialità e impegno
È stato inaugurato il Giardino degli Studenti in Via Benedetta 14 a Perugia, un’area verde recentemente realizzata. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all’apertura di uno spazio destinato ai giovani e alla comunità. Il nuovo giardino, noto anche come i Giardini Adisu, si trova nel centro della città e rappresenta un’area di aggregazione all’aperto. La gestione e l’uso di questa zona saranno rivolti a favorire incontri e attività sociali.
I Giardini Adisu in Via Benedetta 14 a Perugia, già ribattezzati il giardino degli studenti, sono stati inaugurati: un nuovo spazio restituito ai giovani e alla città. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di studenti, istituzioni, rappresentanti del mondo universitario e cittadini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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