Perugia ha un' area verde nuova bellissima | inaugurato il Giardino degli Studenti Leonelli | Socialità e impegno

Notizia in breve

È stato inaugurato il Giardino degli Studenti in Via Benedetta 14 a Perugia, un’area verde recentemente realizzata. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all’apertura di uno spazio destinato ai giovani e alla comunità. Il nuovo giardino, noto anche come i Giardini Adisu, si trova nel centro della città e rappresenta un’area di aggregazione all’aperto. La gestione e l’uso di questa zona saranno rivolti a favorire incontri e attività sociali.