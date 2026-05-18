Giardino delle piante bibliche di Partina e ventunesima area verde di Bibbiena il taglio del nastro

Il 18 maggio 2026 si è tenuta l’inaugurazione del Giardino delle piante bibliche di Partina, insieme alla ventunesima area verde di Bibbiena. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti del Parco nazionale e della comunità monastica di Camaldoli. Durante l’evento è stato effettuato il tradizionale taglio del nastro, che ha segnato l’apertura ufficiale di questi spazi pubblici. La cerimonia ha coinvolto diverse autorità locali e regionali.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – con Parco nazionale e comunità Monastica di Camaldoli. Il Bosso dell’umiltà, lo Spino della penitenza, l’Abete della contemplazione, l'Olivo della pace, il Cipresso della sapienza divina, il Cedro della forza divina, l’Olmo della giustizia, il Mirto della benevolenza di Dio, queste le piante bibliche che si trovano nel nuovo giardino biblico di Partina, inaugurato lo scorso sabato alla presenza di tanti cittadini, del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e dalla sua Presidente, dalla Comunità Monastica di Camaldoli, dalla Pro Loco di Partina e dall’Amministrazione di Bibbiena, che ha voluto e realizzato il progetto con il sostegno dell’ente Parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giardino delle piante bibliche di Partina e ventunesima area verde di Bibbiena, il taglio del nastro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Taglio del nastro per il parco Guizza, inaugurata l'area verde da 7 ettariÈ stato inaugurato oggi, venerdì 10 aprile alle 15, il nuovo parco Guizza, che secondo l’Amministrazione comunale rappresenta una delle opere «più... Vicopisano: taglio del nastro per i nuovi spazi del teatro di via Verdi e il Giardino della Scuola MusicaleSi tratta di un passaggio significativo dentro una storia iniziata anni fa: il progetto prese avvio, infatti, nel 2008 per la parte centrale del... Giardino delle piante bibliche di Partina e ventunesima area verde di Bibbiena, il taglio del nastroArezzo, 18 maggio 2026 – Giardino delle piante bibliche di Partina e ventunesima area verde di Bibbiena, il taglio del nastro con Parco nazionale e comunità Monastica di Camaldoli. Il Bosso dell’umilt ... lanazione.it Orto botanico delle piante bibliche a Partina: dal sogno di Padre Ugo alla realtàArezzo, 30 ottobre 2025 – Orto botanico delle piante bibliche a Partina: dal sogno di Padre Ugo alla realta’. Un luogo di memoria, conoscenza e spiritualità a servizio delle giovani generazioni nato ... lanazione.it