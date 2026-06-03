Appuntamento in Giardino | a Ninfa visite guidate speciali

Da latinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino”, promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, la Fondazione Roffredo Caetani organizza visite guidate speciali durante le aperture di sabato 6 e domenica 7 giugno. L’evento prevede percorsi guidati nel giardino, aperti al pubblico in queste date. Le visite sono riservate ai visitatori che desiderano scoprire le caratteristiche del parco e il suo patrimonio botanico. La partecipazione è prevista solo su prenotazione.

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In occasione dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino” promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, la Fondazione Roffredo Caetani propone un programma speciale di eventi per le consuete aperture di sabato 6 e domenica 7 giugno.Il tradizionale percorso di visita sarà arricchito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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