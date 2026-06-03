Appuntamento con la musica sacra | torna dal vivo il Coro Polifonico Alio Modo Canticum

Da cesenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Coro Polifonico Alio Modo Canticum di Cesena si esibirà domenica 7 giugno alle ore 17. La direzione sarà affidata alla maestra Loredana Ambrogetti.

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Il Coro Polifonico Alio Modo Canticum di Cesena, diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti, eseguirà domenica 7 giugno, alle ore 17. 30, alla pieve di Monte Sorbo (Mercato Saraceno), un concerto polifonico di musica sacra. Il coro è accompagnato da Loredana Ambrogetti, tastiere, Emanuele. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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