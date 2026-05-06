Nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Circo della Farfalla | sul palco The Cannanes
Sabato 9 maggio si terrà un concerto di musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana. Sul palco si esibiranno i The Cannanes, una band nota nel panorama musicale. La serata vedrà la partecipazione di pubblico e appassionati di musica, con ingresso aperto a chi desidera assistere allo spettacolo. L’evento rappresenta un appuntamento regolare con le esibizioni dal vivo organizzate nel locale.
FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 9 maggio un nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana. Il gruppo indie pop australiano The Cannanes salirà sul palco del Circo per presentare il meglio della sua quarantennale discografia. Ad aprire la.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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