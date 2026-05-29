Un coro polifonico ha eseguito un concerto che ha spaziato dal periodo classico fino alla musica contemporanea. Sono stati interpretati brani di Schubert, Palestrina e Mendelssohn, alternati a composizioni di Astor Piazzolla, Javier Busto e Benjamin Britten. L’evento si è svolto in una chiesa, con un pubblico presente in sala per ascoltare le esecuzioni. La serata ha visto anche il coinvolgimento di giovani cantanti e musicisti, che hanno partecipato all’esecuzione di alcune parti.

Un percorso attraverso il tempo tra capolavori classici di Schubert, Palestrina e Mendelssohn, fino alle sonorità contemporanee di Astor Piazzolla, Javier Busto e Benjamin Britten. Un viaggio nella musica sacra guidato da un coro polifonico attivo a livello internazionale, affiancato dalle note dell’organo e del flauto traverso. È quanto proporrà oggi alle 21 a Brugherio il concerto dal titolo “Benedicta Tu - Canti a Maria“, nella chiesa di San Bartolomeo, in piazza Roma: a esibirsi sarà il Coro Jubilate diretto da Paolo Alli, accompagnato da Monica Ruggeri al flauto traverso e da Costantino Gigi all’organo. Si tratta di un ensemble fondato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel cuore della musica sacra con un coro polifonico

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Canto gregoriano per il Sacro Cuore di Gesù | Coro Sacro in onore del Figlio di Dio

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