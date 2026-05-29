Nel cuore della musica sacra con un coro polifonico
Un coro polifonico ha eseguito un concerto che ha spaziato dal periodo classico fino alla musica contemporanea. Sono stati interpretati brani di Schubert, Palestrina e Mendelssohn, alternati a composizioni di Astor Piazzolla, Javier Busto e Benjamin Britten. L’evento si è svolto in una chiesa, con un pubblico presente in sala per ascoltare le esecuzioni. La serata ha visto anche il coinvolgimento di giovani cantanti e musicisti, che hanno partecipato all’esecuzione di alcune parti.
Un percorso attraverso il tempo tra capolavori classici di Schubert, Palestrina e Mendelssohn, fino alle sonorità contemporanee di Astor Piazzolla, Javier Busto e Benjamin Britten. Un viaggio nella musica sacra guidato da un coro polifonico attivo a livello internazionale, affiancato dalle note dell’organo e del flauto traverso. È quanto proporrà oggi alle 21 a Brugherio il concerto dal titolo “Benedicta Tu - Canti a Maria“, nella chiesa di San Bartolomeo, in piazza Roma: a esibirsi sarà il Coro Jubilate diretto da Paolo Alli, accompagnato da Monica Ruggeri al flauto traverso e da Costantino Gigi all’organo. Si tratta di un ensemble fondato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Canto gregoriano per il Sacro Cuore di Gesù | Coro Sacro in onore del Figlio di Dio
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La musica di TBC avrà sempre un posto speciale nel mio cuore reddit
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