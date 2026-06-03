Le piume sono state indossate in modo discreto, con tonalità che si fondono con il tessuto, creando un effetto uniforme. Questo stile si abbina facilmente a pantaloni eleganti, conferendo un tocco raffinato. La scelta di piume, che sono considerate un elemento decorativo divisivo, si presenta come una combinazione di eleganza e audacia, attirando l’attenzione senza eccessi.

Indossare delle piume è sempre divisivo. Da una parte ci si sente attratte dal loro lato affascinante e giocoso. Dall’altro non si può nascondere il timore di esagerare e andare troppo sopra troppo dalle righe. Una soluzione c’è ed è quella che mette insieme top di piume e pantaloni eleganti, una combo perfetta per rendere davvero elettrizzanti le ultime serate di primavera in caso di occasioni speciali. E per essere ancora più sicure di colpire nel segno, non bisogna dimenticare di puntare nuovamente sul nero, la certezza cromatica che viene sempre in nostro soccorso nelle situazioni più difficili e che non delude mai. Le piume animano la passerella primavera estate 2026 di Victoria Beckham (foto Spotlight Launchmetrics). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Applicate in modalità tono su tono, sono ancora più affascinanti abbinate a un paio di pantaloni eleganti

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