Indossati uno sopra l’altro puntando sulla palette tono su tono diventano un outfit alternativo per la primavera
Negli ultimi tempi si nota una tendenza verso outfit che privilegiano il comfort, con capi come blazer e pigiama indossati insieme in modo coordinato. Questa scelta si traduce in look primaverili che puntano sulla palette tono su tono, creando combinazioni alternative e meno convenzionali rispetto ai classici jeans e top aderenti. Sempre più persone optano per abbinamenti che uniscono praticità e stile, lasciando spazio a outfit meno formali e più rilassati.
Puntare sul binomio blazer e pigiama? Perché no? Diciamo la verità. Sono sempre più numerose le volte in cui si preferisce puntare su un outfit comodo e tutt’altro che costrittivo, relegando i jeans e i top aderenti a occasioni sporadiche. E questo vale soprattutto al mattino appena sveglie o la sera per un’uscita con gli amici. Quello a cui non si vuole rinunciare però è lo stile. Da questo concetto che mette insieme comfort e stile si può partire per creare look diversi dal solito e di tendenza. Sembra una contraddizione e invece non lo è, perché questi elementi possono convivere perfettamente e giocare a nostro favore. La dimostrazione di quanto appena detto arriva dal look che prendiamo in esame oggi e che, già al primo sguardo, è in grado di trasmettere comodità, mood easy chic e un appeal del tutto contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it
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