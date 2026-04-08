Negli ultimi tempi si nota una tendenza verso outfit che privilegiano il comfort, con capi come blazer e pigiama indossati insieme in modo coordinato. Questa scelta si traduce in look primaverili che puntano sulla palette tono su tono, creando combinazioni alternative e meno convenzionali rispetto ai classici jeans e top aderenti. Sempre più persone optano per abbinamenti che uniscono praticità e stile, lasciando spazio a outfit meno formali e più rilassati.

Puntare sul binomio blazer e pigiama? Perché no? Diciamo la verità. Sono sempre più numerose le volte in cui si preferisce puntare su un outfit comodo e tutt’altro che costrittivo, relegando i jeans e i top aderenti a occasioni sporadiche. E questo vale soprattutto al mattino appena sveglie o la sera per un’uscita con gli amici. Quello a cui non si vuole rinunciare però è lo stile. Da questo concetto che mette insieme comfort e stile si può partire per creare look diversi dal solito e di tendenza. Sembra una contraddizione e invece non lo è, perché questi elementi possono convivere perfettamente e giocare a nostro favore. La dimostrazione di quanto appena detto arriva dal look che prendiamo in esame oggi e che, già al primo sguardo, è in grado di trasmettere comodità, mood easy chic e un appeal del tutto contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Indossati uno sopra l’altro puntando sulla palette tono su tono, diventano un outfit alternativo per la primavera

Leggi anche: Marant Etoile ‘Aby’: la T-shirt cotone tono su tono

Leggi anche: La regina del tono su tono è tornata. E ha portato con sé un nuovo ciondolo dal valore speciale

Primavera (ma fa freddo), cosa mi metto? Ecco 5 idee per vestirsi a cipolla e ottenere l'effetto layeringLa giacca. Corta, in modo che ne possano fuoriuscire, con una certa strafottenza, maniche di camicia a volant, bordi di maglioni abbinati a t-shirt, sciarpe, che diventano foulard, che ... ilgazzettino.it

Moda, 5 idee di layering per ottenere l'effetto a stratiLa giacca. Corta, in modo che ne possano fuoriuscire, con una certa strafottenza, maniche di camicia a volant, bordi di maglioni abbinati a t-shirt, sciarpe, che diventano foulard, che ... ilmessaggero.it