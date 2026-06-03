Apple | 1,1 milioni di MacBook Neo venduti in soli 21 giorni

In 21 giorni sono stati venduti 1,1 milioni di MacBook Neo. Il nuovo modello utilizza un chip progettato originariamente per smartphone. Apple ha deciso di mettere da parte la serie M e puntare sul Neo. La produzione e le vendite sono state rapide, senza dettagli sui motivi di questa scelta. La strategia ha portato a un forte incremento nelle vendite del dispositivo.

Come può un chip da smartphone alimentare un record di vendite? Perché Apple ha scelto di sacrificare la serie M per il Neo? Quale strategia userà Dell per contrastare il nuovo prezzo di Apple? Quanto inciderà il successo in India sulla quota di mercato globale??? In Breve Prezzo di 599 dollari, riduzione del 45% rispetto al MacBook Air. Uso del chip A18 Pro e 8 GB RAM invece della serie M. Obiettivo quota di mercato dal 2% al 15% nella fascia 400-699 dollari. Dell risponde con . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Apple introduces the colorful MacBook Neo at $599, its cheapest laptop ever

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MacBook Neo crolla su Amazon: il chip A18 Pro a soli 589$Il 15 aprile 2026, su Amazon è stato segnalato un calo significativo del prezzo del MacBook Neo con chip A18 Pro, che è stato venduto a 589 dollari.

MacBook Neo: troppi acquisti, rischio rincaro per i chip A18 ProApple sta affrontando difficoltà nel rifornimento del MacBook Neo, che ha registrato vendite superiori alle stime iniziali.

Temi più discussi: 1,1 milioni in 3 settimane: il MacBook Neo spaventa i concorrenti; Dell lancia il laptop XPS 13 a $699 per sfidare il MacBook Neo di Apple; Enorme interesse per MacBook Neo non si ferma; Quest’anno Apple potrebbe spedire 10 milioni di MacBook Neo.

Secondo un analista, quest’anno Apple spedirà 10 milioni di MacBook Neo dlvr.it/TSn25n x.com

Il MacBook Neo di Apple sta conquistando una nuova generazione di acquirenti reddit

MacBook Neo: 1,1 milioni di unità in tre settimane di disponibilità, è già un fenomeno di mercatoIl MacBook Neo ha venduto 1,1 milioni di unità nel trimestre di lancio, battendo MacBook Air e Pro. Ecco perché è già un caso di studio. smartworld.it

MacBook Neo: tutto quello che manca al Mac più economico di AppleMacBook Neo è il portatile con cui Apple abbassa per la prima volta il prezzo di ingresso nel mondo Mac. Per riuscirci però il MacBook Neo introduce diversi compromessi tecnici: chip derivato da ... macitynet.it