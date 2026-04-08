Apple sta affrontando difficoltà nel rifornimento del MacBook Neo, che ha registrato vendite superiori alle stime iniziali. Questa situazione potrebbe portare a un possibile aumento dei prezzi del modello, attualmente venduto a 699 euro. Le tensioni nella catena di approvvigionamento si concentrano sui chip A18 Pro, che sembrano essere un elemento critico per la produzione del nuovo dispositivo.

Apple sta affrontando una crisi di approvvigionamento per il MacBook Neo a causa di un volume di vendite superiore alle previsioni, mettendo a rischio la stabilità dei prezzi del dispositivo da 699 euro. Il successo commerciale di questo laptop ha creato un vuoto di componenti, in particolare per quanto riguarda il chip A18 Pro. Tim Culpan, esperto analista, ha lanciato un allarme su come questa situazione possa trasformarsi in un problema strategico per l’azienda, portando potenzialmente a un rincaro del prodotto finale sul mercato. L’obiettivo primario del progetto era quello di rendere l’ecosistema Mac accessibile a una fascia di prezzo più bassa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MacBook Neo: troppi acquisti, rischio rincaro per i chip A18 Pro

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MacBook Neo, il successo è un problema: chip finiti e prezzi a rischioDomanda oltre le attese per MacBook Neo: Apple rischia scorte limitate per il chip A18 Pro e valuta rincari, tagli di modelli o un successore anticipato. smartworld.it

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