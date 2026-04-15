Il 15 aprile 2026, su Amazon è stato segnalato un calo significativo del prezzo del MacBook Neo con chip A18 Pro, che è stato venduto a 589 dollari. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo modello sulla piattaforma di vendita online. Questa riduzione ha attirato l’attenzione di molti acquirenti interessati a dispositivi portatili a costi contenuti.

Il mercato dei computer portables economici ha registrato un movimento inaspettato questo mercoledì 15 aprile 2026, con il MacBook Neo base che ha toccato il suo prezzo più basso di sempre su Amazon. La macchina, lanciata solo lo scorso marzo, è scesa a 589,99 dollari, segnando un ribasso rispetto ai 599 dollari del listino ufficiale e superando la soglia precedentemente raggiunta durante i saldi primaverili, quando il dispositivo si era assestato sui 595 dollari. Hardware mobile in un corpo da laptop: le specifiche tecniche del modello A18 Pro. L’architettura interna del MacBook Neo rappresenta un punto di svolta cerca un dispositivo versatile senza investire cifre elevate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MacBook Neo crolla su Amazon: il chip A18 Pro a soli 589$

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