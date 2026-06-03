Appia Week | escursioni ed eventi per celebrare la Regina Viarum

L’Appia Week si svolge dall’1 al 7 giugno, con escursioni, eventi culturali, sportivi e turistici dedicati alla Regina Viarum, la strada che collega Roma a Brindisi. La manifestazione promuove la valorizzazione del percorso storico e archeologico lungo l’antica via. Durante la settimana si tengono visite guidate e iniziative per coinvolgere i partecipanti nella scoperta della strada romana. Nessun dettaglio su eventuali autorizzazioni o soggetti coinvolti è stato reso noto.

Torna l’Appia Week dall’1 al 7 giugno: la manifestazione annuale che attraverso eventi culturali, sportivi e turistici valorizza e promuove la Regina Viarum che da Roma porta a Brindisi. L’Appia percorre gran parte della provincia di Latina ed è per questo che nel fine settimana del 6 e 7 giugno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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