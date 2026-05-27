Regina Viarum Festival | oltre 1.500 spettatori per la via Appia nel Lazio

Il Regina Viarum Festival ha attirato oltre 1.500 spettatori durante gli eventi musicali lungo la via Appia nel Lazio. Oltre 200 persone hanno partecipato alle camminate organizzate, mentre quasi un milione di utenti sono stati raggiunti attraverso i canali online. La manifestazione ha coinvolto pubblico in presenza e digitale, con attività che hanno attraversato musica e camminate storiche lungo la strada antica.

Oltre 1.500 spettatori agli eventi musicali, più di 200 camminatori e quasi un milione di utenti raggiunti online. Si è chiuso con numeri record il "Regina Viarum Festival", cinque giorni di cammini, musica, archeologia, cultura, sapori e identità che hanno attraversato il Lazio da Roma fino a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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