Il Festival Appia Regina Viarum a Roma

Il Festival “Appia Regina Viarum” si svolgerà a Roma, con l'inizio previsto per giovedì 21 maggio. La prima edizione del festival mira a valorizzare la Via Appia Antica, considerata un simbolo di storia, cultura e identità locale. L’evento è promosso dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e ad altri settori. La manifestazione si concentrerà su iniziative legate al patrimonio storico e culturale del percorso, coinvolgendo diverse figure ed enti pubblici e privati.

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