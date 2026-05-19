Il Festival Appia Regina Viarum a Roma

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival “Appia Regina Viarum” si svolgerà a Roma, con l'inizio previsto per giovedì 21 maggio. La prima edizione del festival mira a valorizzare la Via Appia Antica, considerata un simbolo di storia, cultura e identità locale. L’evento è promosso dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e ad altri settori. La manifestazione si concentrerà su iniziative legate al patrimonio storico e culturale del percorso, coinvolgendo diverse figure ed enti pubblici e privati.

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La prima edizione di “Regina Viarum Festival” prenderà il via giovedì 21 maggio a Roma.Il progetto è dedicato alla valorizzazione della Via Appia Antica come luogo simbolo di storia, cultura e identità del territorio, promosso dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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