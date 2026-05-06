Ecoisole sul lungolago la Lega attacca | Residenti non avvisati ennesima decisione calata dall' alto

La realizzazione di ecoisole sul lungolago ha suscitato critiche da parte di alcuni rappresentanti politici, che accusano i responsabili dell’amministrazione di aver preso decisioni senza un adeguato coinvolgimento dei residenti. Secondo le opposizioni, il sindaco e i suoi assessori agiscono senza ascolto né informazione puntuale, adottando provvedimenti in modo unilaterale e utilizzando la digitalizzazione e l’innovazione come scudi. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle iniziative sul territorio.

I termini ascolto, informazione puntuale, confronto con i cittadini sono sconosciuti al sindaco Gattinoni e ai suoi assessori, che decidono sempre con piglio da padroni più che da amministratori, con il paravento della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'innovazione.L'ultimo episodio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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