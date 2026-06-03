’Apocalisse in diretta’ | Manca il coraggio di chi accusa ma tace

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Sarebbe il caso di pulirsi il cuore con pianto di madre." comincia così "Apocalisse in diretta" di Mauro Lusini dal suo recente ultimo disco. Chiediamo anche a lui se ritiene se anche oggi sia necessario che un’artista si schieri davanti a quello che accade nel mondo. " Piove violenza sulle donne ad oltranza, piovono pezzi di coscienza distratta". Ascoltando questa canzone la risposta non può che essere verso un impegno. "Si, perché non si può essere spettatori passivi di un naufragio. L’artista ha il dovere morale di accendere una lampadina, di tenere alta l’attenzione sui disastri, sulle ingiustizie, sui diritti calpestati, sulle guerre inutili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217apocalisse in diretta8217 manca il coraggio di chi accusa ma tace
© Lanazione.it - ’Apocalisse in diretta’: "Manca il coraggio di chi accusa ma tace"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Perché il FINALE di THE BOYS fa SCHIFO (anche se non dovrebbe)

Video Perché il FINALE di THE BOYS fa SCHIFO (anche se non dovrebbe)

Notizie e thread social correlati

Di Marzio: «In Italia non abbiamo pazienza, i giovani bravi ci sono ma manca coraggio. Ci sarà una rivoluzione allenatori»Un commento recente di un esperto nel settore del calcio ha attirato l’attenzione sulla situazione delle giovani promesse italiane e sulle sfide che...

Martina alla Fao, Schlein tace su Sanchez e accusa il governo. Lollobrigida: «Va capito che giochiamo tutti nella stessa squadra»Martina è stato nominato alla guida della Fao, una decisione che ha suscitato reazioni nel panorama politico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web