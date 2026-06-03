"Sarebbe il caso di pulirsi il cuore con pianto di madre." comincia così "Apocalisse in diretta" di Mauro Lusini dal suo recente ultimo disco. Chiediamo anche a lui se ritiene se anche oggi sia necessario che un’artista si schieri davanti a quello che accade nel mondo. " Piove violenza sulle donne ad oltranza, piovono pezzi di coscienza distratta". Ascoltando questa canzone la risposta non può che essere verso un impegno. "Si, perché non si può essere spettatori passivi di un naufragio. L’artista ha il dovere morale di accendere una lampadina, di tenere alta l’attenzione sui disastri, sulle ingiustizie, sui diritti calpestati, sulle guerre inutili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Apocalisse in diretta’: "Manca il coraggio di chi accusa ma tace"

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Perché il FINALE di THE BOYS fa SCHIFO (anche se non dovrebbe)

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