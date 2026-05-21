Un commento recente di un esperto nel settore del calcio ha attirato l’attenzione sulla situazione delle giovani promesse italiane e sulle sfide che il sistema affronta. Secondo le sue dichiarazioni, in Italia manca pazienza nel far crescere i talenti emergenti e spesso si rileva una carenza di coraggio nel puntare sui giovani. Ha anche anticipato che potrebbero esserci cambiamenti nelle figure degli allenatori, prevedendo una sorta di rivoluzione in questo ruolo. Le sue parole hanno suscitato reazioni nel mondo dello sport e tra appassionati.

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© Calcionews24.com - Di Marzio: «In Italia non abbiamo pazienza, i giovani bravi ci sono ma manca coraggio. Ci sarà una rivoluzione allenatori»

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