Martina è stato nominato alla guida della Fao, una decisione che ha suscitato reazioni nel panorama politico. La segreteria del Partito Democratico ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla candidatura di Martina, mentre Elly Schlein non ha commentato la posizione di un altro esponente politico coinvolto, noto come Sanchez. Nel frattempo, un rappresentante del governo ha affermato che tutti i protagonisti della scena politica lavorano insieme, sottolineando l’importanza di un’unità tra le forze.

I guai politici che l’ «amico Pedro» sta provocando a Elly Schlein, mettendosi di traverso sulla candidatura di Maurizio Martina, ex ministro ed ex segretario Pd, alla guida della Fao emergono con estrema chiarezza nella dichiarazione che la segreteria dem ha fatto sul caso. Un tentativo di tirare la palla in campo avverso di fronte al tradimento di quel Sanchez che lei e il suo partito hanno indicato più e più volte come un esempio da seguire e un campione della sinistra europea. Schlein in evidente difficoltà a causa di Sanchez. Intercettata a margine di un evento dai cronisti, la segretaria dem ha sostenuto che «il pieno sostegno l’ho già dato appena emersa la candidatura autorevole di Maurizio Martina che ha lavorato benissimo in questi anni alla Fao». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Martina alla Fao, Schlein tace su Sanchez e accusa il governo. Lollobrigida: «Va capito che giochiamo tutti nella stessa squadra»

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