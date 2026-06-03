Apicoltori muratori e portieri notturni
Tre offerte di lavoro sono state pubblicate presso il Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Si cercano un apicoltore, un muratore e un portiere notturno. Le candidature devono essere inviate attraverso il portale ufficiale, dove sono disponibili ulteriori dettagli sui requisiti e le modalità di candidatura. La scadenza per presentare le domande non è stata ancora comunicata.
Le occasioni pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Informazioni: https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 BANCONISTA. Gelateria ricerca apprendista banconista. In affiancamento si occuperà del servizio al banco, gestione cassa, servizio ai tavoli, pulizia e riordino strumenti e spazi di lavoro. Si richiede diploma, conoscenza lingua inglese. Offerta 63305 PORTIERE NOTTURNO. Hotel in Lerici cerca portiere notturno, dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti, gestione check-in e check-out, garantire ordine, sicurezza e tranquillità agli ospiti dell’hotel. Dovrà utilizzare il gestionale aziendale, sul quale sarà formato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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