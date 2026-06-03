apicoltori muratori e portieri notturni

Notizia in breve

Tre offerte di lavoro sono state pubblicate presso il Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Si cercano un apicoltore, un muratore e un portiere notturno. Le candidature devono essere inviate attraverso il portale ufficiale, dove sono disponibili ulteriori dettagli sui requisiti e le modalità di candidatura. La scadenza per presentare le domande non è stata ancora comunicata.