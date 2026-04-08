Cassieri baristi e portieri notturni

Nel sito del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia sono state pubblicate nuove offerte di lavoro che riguardano principalmente cassieri, baristi e portieri notturni. Le posizioni disponibili sono rivolte a candidati con diverse esperienze e competenze, e le annunci indicano i requisiti richiesti e le modalità di candidatura. Le opportunità sono accessibili attraverso il portale online del centro, dove sono riportate tutte le informazioni necessarie.

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia: https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 CASSIERE. Supermercato a Bolano ricerca tirocinante addetto alla cassa e sala, verrà formata relativamente alle operazioni di cassa e sala riguardo la sistemazione della merce sugli scaffali e controllo eventuali scadenze prodotti. Richiesta serietà, disponibilità, volontà di apprendimento ed interesse per il lavoro, orientamento al cliente, predisposizione a lavorare in gruppo. Tirocinio full time 6 giorni lavorativi su 7 (comprese due domeniche mattina al mese) con possibilità di futuri sviluppi. Offerta 62778 1 PORTIERE NOTTURNO. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cassieri, baristi e portieri notturni Cassieri, baristi e camerieriLe offerte pubblicate agli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Cassieri al cinema e pasticcieriPASTICCIERI Gelateria pasticceria ricerca un aiuto pasticcere per il laboratorio mansioni di preparazione, cottura e decorazione di diverse tipologie...