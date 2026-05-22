Cambio di passo | Senza apicoltori non c’è futuro per le api

In occasione della Giornata Mondiale delle api, riconosciuta dall’Onu, un’azienda attiva nel settore dell’apicoltura ha evidenziato come la tutela delle api dipenda dal contributo degli apicoltori. La sopravvivenza delle colonie di api è strettamente collegata alle attività di chi si occupa quotidianamente di prendersene cura, in un ambiente che presenta molte sfide ambientali. La dichiarazione sottolinea che senza il lavoro di queste figure il futuro delle api sarebbe a rischio.

In occasione della Giornata Mondiale delle api istituita dall’Onu, Apicoltura Piana ha invocato un cambio di prospettiva: la sopravvivenza delle api è strettamente legata al lavoro quotidiano degli apicoltori, che garantiscono la salute delle colonie in un contesto ambientale sempre più complesso. Le popolazioni di impollinatori selvatici sono in forte diminuzione in molte aree del mondo. La conseguenza che ne deriva è che la presenza e la conservazione delle api da miele dipendono sempre più dall’attività umana: sono gli apicoltori a occuparsi della gestione sanitaria, della nutrizione, dello spostamento degli alveari e della selezione genetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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