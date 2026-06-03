Apertura in tutta Italia delle candidature Premio Ispirazione Donna di Eurointerim

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In tutta Italia sono aperte le candidature per la quarta edizione del Premio Ispirazione Donna, promosso da Eurointerim Agenzia per il Lavoro. L’iniziativa premia donne che si sono distinte per impegno, coraggio e determinazione nella vita quotidiana, nel lavoro e nel sociale. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’obiettivo è riconoscere figure che si sono fatte notare per il loro contributo in diversi ambiti. Le candidature sono aperte a tutte le donne interessate a partecipare.

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Dopo il successo delle precedenti edizioni, Eurointerim Agenzia per il Lavoro apre le candidature per la 4ª edizione del Premio Ispirazione Donna, l’iniziativa che celebra donne capaci di distinguersi per impegno, coraggio e determinazione nella vita quotidiana, nel lavoro e nel sociale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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