Apertura in tutta Italia delle candidature Premio Ispirazione Donna di Eurointerim

Notizia in breve

In tutta Italia sono aperte le candidature per la quarta edizione del Premio Ispirazione Donna, promosso da Eurointerim Agenzia per il Lavoro. L’iniziativa premia donne che si sono distinte per impegno, coraggio e determinazione nella vita quotidiana, nel lavoro e nel sociale. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’obiettivo è riconoscere figure che si sono fatte notare per il loro contributo in diversi ambiti. Le candidature sono aperte a tutte le donne interessate a partecipare.