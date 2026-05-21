Arti visive 90 candidature da tutta Italia per il premio under 35 Giovanarte | i finalisti
Quest’anno il premio nazionale di arti visive Giovanarte, giunto alla nona edizione, ha ricevuto 90 candidature da tutta Italia per la categoria under 35. Tra queste, sono stati selezionati i finalisti che parteciperanno alla fase conclusiva della competizione. Il concorso si rivolge a artisti emergenti e si propone di valorizzare le giovani speranze nel campo delle arti visive. La selezione si è concentrata sui progetti presentati e sulla qualità delle opere proposte.
Artisti emergenti under 35, torna Il premio nazionale di arti visive Giovanarte, giunto alla IX edizione.Promosso dall’Associazione Amici dell'Arte, con sede nel complesso monumentale della Ricci Oddi, a Piacenza Giovanarte «ha registrato una partecipazione particolarmente ampia e qualificata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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