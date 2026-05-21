Arti visive 90 candidature da tutta Italia per il premio under 35 Giovanarte | i finalisti

Quest’anno il premio nazionale di arti visive Giovanarte, giunto alla nona edizione, ha ricevuto 90 candidature da tutta Italia per la categoria under 35. Tra queste, sono stati selezionati i finalisti che parteciperanno alla fase conclusiva della competizione. Il concorso si rivolge a artisti emergenti e si propone di valorizzare le giovani speranze nel campo delle arti visive. La selezione si è concentrata sui progetti presentati e sulla qualità delle opere proposte.

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