Assonautica aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026

Sono state aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026, promosso dall’Assonautica di Venezia. Il premio è rivolto a persone, enti e realtà che si sono distinte nel settore marittimo, con l’obiettivo di riconoscere chi ha contribuito alla promozione dell’impresa e della cultura legata al mare. Le candidature possono essere presentate fino a una data da definire, secondo le modalità indicate dall’organizzazione.

Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia, dedicato a personalità, enti e realtà che si distinguono per il loro contributo alla valorizzazione dell’impresa e della cultura marittima.Clicca qui per iscriverti al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Candidature aperte per il premio Vibo Smart: 5mila euro in palio per progetti innovativiIl Comune di Vibo Valentia ha lanciato ufficialmente la seconda edizione del Premio “Vibo Smart”, un’iniziativa dedicata esclusivamente alle imprese... Sono aperte le candidature per EURegionsWeek 2026: come partecipareEURegionsWeek 2026: cos’è, come funziona e come partecipare al principale evento europeo sulle politiche regionali e urbane a Bruxelles La European...