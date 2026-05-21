Premio Mia Martini 2026 | aperte le candidature per la sezione Etnosong

Sono state aperte le candidature per la sezione Etnosong del Premio Mia Martini 2026. La categoria si concentra sul canto popolare che rappresenta le diverse tradizioni regionali italiane. Questa fase segue gli incontri artistici delle sezioni Nuove Proposte per l’Europa, Evergreen e Una Voce per Mimì. La manifestazione si svolge a Bagnara Calabra e mira a valorizzare le espressioni musicali legate alle identità territoriali. Le iscrizioni sono aperte e resteranno disponibili fino a una data ancora da comunicare.

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BAGNARA CALABRA – Dopo la conclusione degli incontri artistici delle sezioni Nuove Proposte per l’Europa, Evergreen, Una Voce per Mimì, è la volta della categoria Etnosong, il canto popolare che racconta le varie realtà regionali. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2026, attraverso il sito Internet del Premio www.premiomiamartini.it (dove si trovano i regolamenti con le modalità di iscrizione). Sono arrivati in terra calabra 200 artisti sono arrivati dall’Italia e dall’Europa per partecipare alla tre giorni degli incontri artistici del Premio Mia Martini 2026, accompagnati da famiglie e sostenitori. La commissione... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Premio Mia Martini 2026: aperte le candidature per la sezione Etnosong ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mario Rosini, Valerio Scanu. Franco Fasano, serata finale Premio Mia Martini 2025 Sullo stesso argomento CivitaquanaPoesia 2026: candidature aperte per la seconda edizione del premioÈ possibile candidarsi, fino al prossimo 14 giugno, alla seconda edizione del premio CivitaquanaPoesia 2026. Assonautica, aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia, dedicato a... Sanremo 2026: Fulminacci vince il Premio della Critica Mia MartiniIl Premio della Critica Mia Martini del Festival di Sanremo 2026 è stato assegnato a Fulminacci per il brano Stupida sfortuna. Il riconoscimento, conferito dalla Sala Stampa del Roof dell’Ariston ... it.blastingnews.com Fulminacci vince il Premio della Critica Mia MartiniIn attesa di conoscere il vincitore di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato a chi sono stati assegnati gli altri premi previsti dal Festival. Ecco gli artisti a cui sono stati assegnati il Premio ... radioitalia.it