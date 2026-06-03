Venerdì 26 giugno 2026, dalle 18 alle 22, si svolge un aperitivo in vigna. L’evento si tiene in una location immersa tra le piante di vite, offrendo un’atmosfera particolare. La proposta prevede di condividere un momento di relax tra i filari, in un contesto naturale e suggestivo, con la possibilità di degustare drink e stuzzichini.

Aperitivo in vigna:? Venerdì 26 giugno 2026? Dalle 18 alle 22Ti aspettiamo in una location unica e suggestiva. Sul tondo del Monte Timarol — l’unico vigneto a giropoggio della Valpolicella — vivremo insieme un aperitivo informale, immersi nella natura e nella convivialità.SAGRE, FESTE ED EVENTI. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Le serate in VIGNA

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