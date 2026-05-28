A Tufo torna Aperitivo in vigna degustazioni di vini tra i filari in fioritura della Frazione San Paolo
Sabato 30 maggio 2026, alle 18.30, si terrà l’edizione di quest’anno di “Aperitivo in vigna” nella Frazione San Paolo. L’evento si svolgerà tra i filari in fioritura dell’areale del “Greco di Tufo”. Durante l’appuntamento sarà possibile degustare vini prodotti da un’azienda locale riconosciuta. La manifestazione si svolge ogni anno in questa zona, nota per le coltivazioni di uva destinate alla produzione del vino.
Sabato 30 maggio 2026, con inizio alle ore 18.30, tra i filari in fioritura della Frazione San Paolo, nel cuore dell’areale del “Greco di Tufo”, si svolgerà il tradizionale appuntamento de “Aperitivo in vigna”, una piacevole degustazione di vini prodotti da una rinomata azienda del luogo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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