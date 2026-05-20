Varchi in Vigna | in piazza Varchi la riproduzione di una vera vigna con filari tra cantine gusto e musica

A Montevarchi si svolge la prima edizione di “Varchi in Vigna”, un evento che si tiene in piazza Varchi. La manifestazione prevede la riproduzione di una vera vigna con filari tra le cantine, accompagnata da assaggi di vino, musica e altre attività legate al mondo enologico. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza che unisce cultura, tradizione e gusto, valorizzando le eccellenze locali e la storia del territorio. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della zona.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Montevarchi organizza uno degli eventi più affascinanti dell’anno: la prima edizione di “Varchi in Vigna ”, una manifestazione che non celebra solo il vino, ma è “un’esperienza” che valorizza la sua storia e le eccellenze del territorio. Per tre serate, dal 22 al 24 maggio, dalle 18, il centro storico sarà immerso nell’atmosfera della campagna toscana. In piazza Varchi sarà riprodotta una vera vigna, con i filari e 800 metri quadrati di prato naturale sui quali saranno collocati tavoli per le degustazioni. Ai lati della piazza saranno disposte 25 cantine, mentre lungo via Roma, sul lato di Palazzo Martini, saranno presenti 10 operatori gastronomici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Varchi in Vigna”: in piazza Varchi la riproduzione di una vera vigna con filari, tra cantine, gusto e musica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In piazza Varchi la riproduzione di una vera vigna con filari, tra cantine, gusto e musica.Montevarchi organizza uno degli eventi più affascinanti dell’anno: la prima edizione di “Varchi in Vigna”, una manifestazione che non celebra solo il... Leggi anche: Una vigna: "archeologica" tra le ricchezze di Pompei Varchi in Vigna: in piazza Varchi la riproduzione di una vera vigna con filari, tra cantine, gusto e musicaArezzo, 20 maggio 2026 – Montevarchi organizza uno degli eventi più affascinanti dell’anno: la prima edizione di Varchi in Vigna, una manifestazione che non celebra solo il vino, ma è un’esperienza ... lanazione.it Arriva Varchi in vigna. La piazza tra filari gusto, musica e cantineUna manifestazione che valorizza la storia e le eccellenze del territorio. Da venerdì a domenica nel centro si vivrà l’atmosfera della campagna. . lanazione.it