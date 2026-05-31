Aosta si prepara a ospitare Archivissima 2026, un evento dedicato ai documenti dell’archivio comunale. Si indaga cosa si cela nei silenzi dei registri storici e come le decisioni amministrative abbiano modificato l’aspetto urbano della città nel tempo. La manifestazione mira a esplorare il ruolo di questi archivi nel raccontare la storia di Aosta, tra vuoti e tracce di un passato che ha plasmato l’attuale volto cittadino.

? Punti chiave Cosa si nasconde nei silenzi dei documenti dell'archivio comunale?. Come hanno trasformato le decisioni amministrative il volto di Aosta?. Perché l'area industriale e quella agricola sono in costante dialogo?. Dove si trovano le tracce dimenticate tra le vecchie mappe cittadine?.? In Breve Visite guidate da Federica Giommi con massimo quaranta partecipanti per turno.. Iscrizioni gratuite tramite Eventbrite entro il termine di mercoledì 3 giugno.. Analisi del contrasto tra area industriale sud e zona agricola ovest.. Buffet finale con prodotti dell'Institut Agricole Régional e Cogne Acciai Speciali.. Aosta scopre le proprie assenze: Archivissima 2026 apre i cancelli dell’Institut Agricole Régional per un viaggio tra memoria e vuoti urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, Archivissima 2026: viaggio tra i vuoti e la storia urbana

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