Aosta onorificenze al Teatro Splendor | premiati i nuovi Ufficiali
Al Teatro Splendor di Aosta sono stati consegnati i riconoscimenti agli ufficiali e ai cavalieri, con premiati professionisti di diversi settori. La cerimonia ha coinvolto figure che si sono distinte in ambiti culturali, sociali e di servizio. La premiazione ha visto la consegna di onorificenze a persone che si sono distinte nel loro percorso professionale, senza specificare i nomi o i profili. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri della comunità locale.
Chi sono i nuovi Ufficiali premiati al Teatro Splendor?. Quali profili professionali riceveranno l'onorificenza di Cavaliere?. Come hanno contribuito questi cittadini alla sicurezza del territorio?. Perché la cerimonia include figure che operano nell'emergenza sociale?.? In Breve Cerimonia martedì 2 giugno ore 17 presso il Teatro Splendor di Aosta. Nuovi Ufficiali Nicola Bia e Nado Calderone premiati per servizi istituzionali. Nuovi Cavalieri includono Linda Bernardi, Massimo Bussani, Giuseppe Caresio e Simone D'Inverno. Conclusione evento con concerto dell'Orchestre à vent diretto da Walter Chenuil. Il prestigio della torna al Teatro Splendor: martedì prossimo si celebrano le onorificenze a Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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La cerimonia di consegna delle onorificenza si terrà martedì 2 giugno al teatro Splendor di Aosta. #gazzettamatin #festadellarepubblica #onorificenze #cavalieridellarepubblica #ufficialidellarepubblica facebook
2 giugno, consegna delle onorificenze ai nuovi insigniti dell'Ordine al Merito. Cerimonia al teatro Splendor e concerto dell'Orchestre à vent du Conservatoire #ANSA x.com
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