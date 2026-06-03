Aosta onorificenze al Teatro Splendor | premiati i nuovi Ufficiali

Notizia in breve

Al Teatro Splendor di Aosta sono stati consegnati i riconoscimenti agli ufficiali e ai cavalieri, con premiati professionisti di diversi settori. La cerimonia ha coinvolto figure che si sono distinte in ambiti culturali, sociali e di servizio. La premiazione ha visto la consegna di onorificenze a persone che si sono distinte nel loro percorso professionale, senza specificare i nomi o i profili. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri della comunità locale.