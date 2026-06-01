Milano 62 onorificenze al Merito | ecco i grandi premiati del 2 giugno

Il 2 giugno a Milano sono state consegnate 62 onorificenze al Merito a figure di rilievo in vari settori. Tra i premiati figurano chef e scienziati, anche se i nomi specifici non sono stati divulgati. Durante la giornata, l'accesso ai monumenti cittadini subirà modifiche, con aperture anticipate o chiusure temporanee, per consentire le celebrazioni ufficiali. Le misure riguardano principalmente i principali punti di interesse storico e culturale.

? Domande chiave Chi sono i grandi chef e gli scienziati premiati a Milano?. Come cambierà l'accesso ai monumenti cittadini durante la giornata?. Quali figure del sociale riceveranno il riconoscimento per l'impegno civile?. Perché la memoria storica delle Foibe è parte delle celebrazioni?.? In Breve Premiati Cerea, Oldani, Morelli, Indiani, Al Jaber, Dallocchio, Doris, Cavalieri e Sabba.. Onorificenze a Elsa Monti, M. Erizzo, Anna Maria Crasti e Gabriele Tacchini.. Cerimonie in Piazza Duomo, Palazzo Marino e Palazzo Reale dalle 10:00 alle 21:00.. Celebrazione dell'80° anniversario della fondazione della Repubblica e del Referendum.. 62 onorificenze al Merito della per i milanesi: il programma del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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