Anzio | Nettuno Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri Denunce e sanzioni per spaccio porto abusivo di armi da taglio e prostituzione su strada
I Carabinieri di Anzio e Nettuno hanno effettuato un controllo straordinario nel territorio. Sono state denunciate due persone per spaccio di sostanze stupefacenti e una per porto abusivo di armi da taglio. Durante i controlli, sono state elevate sanzioni amministrative a chi esercitava la prostituzione su strada. Sono stati inoltre sequestrati alcuni strumenti utilizzati per l’attività illecita. Nessun arresto è stato comunicato.
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