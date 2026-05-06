Colleferro | Artena | Labico Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri Denunce per guida in stato di ebrezza e segnalazioni per droga

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno condotto un servizio di controllo su più comuni della zona, tra cui Colleferro, Artena e Labico. Durante l’attività, sono state identificate diverse persone e controllati numerosi veicoli. Sono state emesse delle denunce per guida in stato di ebrezza e sono state effettuate segnalazioni a carico di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti.