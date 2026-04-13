Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno intensificato i controlli nei Comuni di Anzio e Nettuno, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e prevenire attività illecite. Durante le operazioni, sono stati arrestati un uomo e due persone sono state denunciate in stato di libertà. Le forze dell’ordine hanno controllato numerosi soggetti e veicoli, contribuendo a mantenere la sicurezza pubblica nel territorio.

L’operazione ha portato a un arresto e a due denunce in stato di libertà. In particolare, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione, a carico di un 44enne residente ad Anzio che si trovava già agli arresti domiciliari. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Velletri, è scattato a seguito dell’aggravamento della misura detentiva a cui era sottoposto l’uomo per precedenti reati legati alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. L’uomo dovrà scontare una pena residua di tre mesi ed è stato condotto presso il carcere di Velletri. Infine, sul fronte del contrasto all’uso di stupefacenti, un assuntore è stato segnalato alla competente Prefettura, in quanto trovato in possesso di alcune dosi di hashish.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Anzio | Nettuno. Servizio straordinario dei Carabinieri nel fine settimana. Un arresto e due denunce

Ladispoli. Controlli straordinari dei Carabinieri contro la “mala movida”. Un arresto, cinque denunce e numerose verifiche nel fine settimanaCronache Cittadine LADISPOLI – Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione di Ladispoli...

Stretta dei carabinieri tra Ardea e Anzio: 1 arresto e 4 denunceArdea, 20 gennaio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un’importante operazione di controllo del territorio, concentrandosi in...