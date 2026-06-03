Un anziano paziente è deceduto al Policlinico dopo quasi un mese di ricovero. I familiari hanno denunciato che l’uomo sarebbe stato aggredito da qualcuno, sostenendo di aver trovato il paziente con il volto insanguinato durante una visita. Le condizioni dell’anziano erano state considerate delicate. La direzione dell’ospedale ha avviato accertamenti e ha riferito di aver già avviato un’indagine interna. Nessuna informazione ufficiale su eventuali responsabilità è stata comunicata.

Era ricoverato da quasi un mese e le sue condizioni erano abbastanza delicate. Poco meno di una settimana fa un operatore socio sanitario sarebbe entrato nella sua stanza, che condivideva con un altro paziente, trovandolo con il volto pieno di sangue. Due giorni dopo il decesso. I familiari di un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Anziano paziente muore al Policlinico, i familiari denunciano: È stato aggredito da qualcuno ift.tt/UheEoIg x.com

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