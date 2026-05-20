Negli ultimi anni, la popolazione over 65 in Italia è diventata sempre più attiva e presente nella società civile, partecipando a iniziative di volontariato, attività di prevenzione sanitaria e supporto alle famiglie. Tuttavia, questa trasformazione si scontra con le sfide del sistema di welfare, che dovrà adattarsi per sostenere un numero crescente di anziani. La discussione si concentra sulla sostenibilità delle pensioni e sulla qualità della vita di questa fascia di popolazione, che si presenta in modo diverso rispetto al passato.

La popolazione italiana invecchia, ma cambia volto. Non più soltanto anziani fragili o isolati, bensì persone sempre più attive, presenti nella società civile, impegnate nel volontariato, nella prevenzione sanitaria e nel sostegno alle famiglie. È questo il tema affrontato nel corso della diretta di Fast News Platform, durante un confronto che ha visto protagonisti l’editore Antonio Nesci, Maria Brunella Stancato e il direttore di Calabria Diretta News Francesco Mannarino. Al centro del dibattito, una domanda destinata a diventare sempre più attuale nei prossimi anni: gli anziani italiani sono davvero più attivi rispetto al passato? E... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Anziani sempre più attivi, ma il welfare reggerà? Il dibattito acceso tra longevità, pensioni e qualità della vita

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