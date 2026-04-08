Sempre più anziani e soli | il medico di famiglia resta l’unico presidio ma il sistema è sotto pressione

In un contesto in cui la popolazione invecchia e il numero di persone che vivono da sole aumenta, il ruolo del medico di famiglia si conferma come l’unico punto di riferimento per molte persone. Il sistema sanitario si trova a fronteggiare una pressione crescente, legata a bisogni di salute più complessi e a una domanda di assistenza che non fa che aumentare nel tempo.

Bologna, 8 aprile 2026 - Una popolazione sempre più anziana, un numero crescente di persone che vivono sole e bisogni di salute sempre più complessi. È questa la trasformazione che sta ridefinendo la domanda di assistenza sanitaria sul territorio in Emilia-Romagna, una delle regioni più avanzate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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ANZIANI SEMPRE PIÙ SOLI E SENZA UNA STRATEGIA NAZIONALESolitudine, povertà e isolamento urbano aggravano il rischio di demenza e depressione, mentre il contesto internazionale alimenta ansia e insicurezza. zeroventiquattro.it

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Beijing: la prima stazione di assistenza intelligente per anziani al mondo, dotata di robot In questa stazione di assistenza intelligente per le persone di terza età dotata di robot a Beijing, sono stati impiegati più di 40 tipi di robot, ognuno con abilità uniche. All’int - facebook.com facebook