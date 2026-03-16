L’Antico Vinaio arriva a Parma | l' inaugurazione il 20 marzo 9 assunzioni

L’Antico Vinaio apre un nuovo punto vendita a Parma il 20 marzo. La struttura si trova nel centro storico e offre nove posti di lavoro. L’inaugurazione è prevista per la stessa data, mentre il locale proporrà i prodotti tipici già noti ai clienti. La notizia riguarda l’apertura di un nuovo punto commerciale e le assunzioni correlate.

Parma, 16 marzo 2026 — ‘Bada come la fuma’. All’ Antico Vinaio sceglie il centro storico della città emiliana per aprire una nuova tappa della propria espansione internazionale: giovedì 20 marzo, a partire dalle 12, sarà inaugurata in via Carlo Farini a Parma la bottega numero 55 del marchio fondato da Tommaso Mazzanti, ormai diventato uno dei nomi più riconoscibili dello street food italiano nel mondo. L’apertura rappresenta anche il secondo approdo in Emilia-Romagna dopo il punto vendita di Bologna e conferma una strategia di crescita che continua a puntare sulle città ad alta vocazione turistica e gastronomica. Parma, in questo senso, era considerata da tempo una tappa naturale: una piazza centrale per identità culinaria, flussi di visitatori e forte legame con alcune delle eccellenze alimentari più riconoscibili del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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