Anthropic | l’ascesa meteoricca che sfida il dominio di OpenAI

Notizia in breve

Anthropic ha raggiunto una valutazione di miliardi di dollari in breve tempo, passando da zero fatturato. La società ha sviluppato il modello linguistico Claude, che si distingue per le sue capacità avanzate rispetto ad altri software simili. La strategia si è concentrata sull’ottimizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, puntando sulla sicurezza e sull’affidabilità. Questa crescita rapida mette sotto pressione le aziende leader nel settore, in particolare quelle con presenza consolidata nel mercato dell’IA.