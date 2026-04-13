IA Anthropic sfida il dominio di OpenAI | Claude conquista le aziende

Durante questa settimana a San Francisco, presso il Moscone Center, si è svolta la conferenza HumanX dedicata all'intelligenza artificiale. In questa occasione, è stato annunciato che il sistema chiamato Claude, sviluppato dall'azienda Anthropic, sta guadagnando terreno tra le imprese. La società ha presentato i suoi progressi e le applicazioni pratiche del suo modello, che competono con le soluzioni di OpenAI, leader nel settore.

A San Francisco, durante la conferenza HumanX tenutasi questa settimana presso il Moscone Center, migliaia di professionisti del settore tecnologico si sono riuniti per discutere dell’evoluzione degli agenti di intelligenza artificiale, capaci di automatizzare compiti legati al business e alla programmazione. Mentre l’attenzione globale si sposta verso strumenti sempre più autonomi, emerge un cambio di paradigma nelle preferenze degli utenti aziendali: il nome di Claude è stato pronunciato costantemente nei panel e tra i venditori presenti, segnando una netta distinzione rispetto alla percezione di OpenAI. Il sorpasso tecnologico tra Anthropic e OpenAI nel mercato degli agenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA, Anthropic sfida il dominio di OpenAI: Claude conquista le aziende Leggi anche: Tutti pazzi per Claude, l’IA “etica” di Anthropic che sfida il Pentagono Anthropic attacca openai: claude ai promette un’esperienza senza pubblicitànell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, le aziende cercano modelli di reddito sostenibili.