Anthropic punta al sorpasso su OpenAI nella sfida decisiva per il mondo IA

Le aziende coinvolte nello sviluppo dell’intelligenza artificiale stanno accelerando i loro sforzi per conquistare quote di mercato. Recentemente, una società ha annunciato l’obiettivo di superare un concorrente leader nel settore, noto per le sue applicazioni in vari ambiti produttivi e commerciali. La sfida si concentra sulla capacità di innovazione e sulla creazione di sistemi più avanzati, con le due realtà impegnate a rafforzare le proprie posizioni nel campo dell’IA.

La partita per l’ applicazione dell’Intelligenza Artificiale nei grandi sistemi produttivi, dall’industria ai servizi passando per il mercato privato, sta vedendo Anthropic mettere la freccia su OpenAI. Trainato da Claude, il sistema di IA del gruppo di Dario Amodei, Anthropic è in rimonta sull’azienda-madre di ChatGpt fondata da Sam Altman. Il duello tra Anthropic e OpenAI. OpenAI sembrava, fino allo scorso anno, la regina delle aziende emerse dal 2022-2023 in avanti sul fronte dell’ Intelligenza Artificiale generativa. Su più fronti, però, dopo il varo di quel Progetto Stargate sostenuto dall’amministrazione di Donald Trump e con il contributo di Oracle e SoftBank, che avrebbe dovuto mobilitare 500 miliardi di dollari per moltiplicarne la potenza di calcolo, l’azienda di Altman è stata sfidata apertamente.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Anthropic punta al sorpasso su OpenAI nella sfida decisiva per il mondo IA Notizie correlate IA, Anthropic sfida il dominio di OpenAI: Claude conquista le aziendeA San Francisco, durante la conferenza HumanX tenutasi questa settimana presso il Moscone Center, migliaia di professionisti del settore tecnologico... Openai ceo difende aver preso il posto di anthropic nella infrastruttura ia del pentagonol’alleanza tra OpenAI e il pentagono segna una svolta significativa nel panorama della difesa tecnologica.